Avião que decolou de Alta Floresta faz pouso de emergência em Goiás

A aeronave de matrícula PP-FRT, modelo Baron, ano 1.978 que decolou do aeroporto de Alta Floresta/MT precisou fazer um pouso de emergência na zona rural de Quirinópolis, no sudoeste de Goiás.





Segundo a Polícia Militar, uma hélice quebrou durante o voo e, por isto, precisaram descer imediatamente, mas os dois pilotos e o passageiro que faziam a viagem não se machucaram.





O pouso aconteceu na quarta-feira (15). A PM informou que a aeronave é de uma empresa particular de transporte de metais, mas não deu detalhes se eles estavam transportando algum material ou se houve qualquer suspeita de irregularidade.





A corporação informou que a aeronave passou por manutenção na manhã de quinta-feira (16) e seguiu viagem.





No portal da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave aparece como sendo de uma empresa de comércio de metais, com registro para serviços privados, tendo a lotação máxima de cinco pessoas.





Também de acordo com as informações do portal, a aeronave está com Certificado de Aeronavegabilidade (CA) e Inspeção Anual de Manutenção (IAM) em dia.





Fonte: G1GO