Bispo confirma que missas com fiéis em Mato Grosso continuam suspensas por tempo indeterminado

O presidente regional da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) em Mato Grosso, dom Canisio Klaus, confirmou, hoje, ao site Só Notícias, que a Igreja Católica mantém suspensas por tempo indeterminado, no Estado, as missas presenciais abertas aos fiéis. O entendimento é dos bispos das 8 dioceses – Sinop, Juína, Cáceres, Rondonópolis, Primavera do Leste, Barra do Garças e Cuiabá (arquidiocese).





Algumas prefeituras flexibilizaram, nos últimos dias, as medidas de isolamento permitindo missas e cultos. “Acolhemos a iniciativa do poder público mas consideramos que ainda é momento de isolamento, de resguardo em respeito a vida”. “Nossos fiéis estão sendo alimentados com as celebrações via internet, nas redes sociais e TVs para famílias em suas casas”, explicou. As 34 paróquias permanecem com missas restritas ao sacerdotes e ministros, sem aglomerações.





“O tempo vai dizer quando será o momento propício para as celebrações voltarem a ser realizadas. Em comunhão com todos bispos de Mato Grosso decidimos que as missas presenciais abertas aos fiéis continuam suspensas e cabe a Igreja Católica decidir quando é o momento de voltarmos”, acrescentou. Continuam suspensos também a catequese, cursos batismo, noivos e outros.





Em Mato Grosso, a Igreja Católica, segundo orientação da CNBB, suspendeu as missas presenciais, mês passado, para evitar aglomerações antes mesmo das medidas governamentais.





Fonte: Só Notícias