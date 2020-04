Cantora Bruna Viola faz live para ajudar famílias carentes de Mato Grosso

A cantora cuiabana Bruna Viola fará uma live na próxima semana, quarta (22), por uma boa causa. O show virtual começa a partir das 19 h (horário de Mato Grosso). Durante a transmissão, serão arrecadados alimentos e doações em dinheiro para a compra de máscaras de proteção para pessoas carentes do Estado. A distribuição será feita pela Fecomércio, uma das parceiras do evento.





A apresentação, que faz parte do projeto Violada Solidária, será transmitida pelo canal da cantora no Youtube e nas páginas dela no Instagram e no Facebook





Shows em todo o Brasil foram cancelados para evitar a aglomeração de pessoas por conta do Covid-19. O isolamento social foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que motivou vários artistas do Brasil realizarem lives para que as possam contribuir com a compra de materiais essenciais nesse momento de pandemia.





A artista





Em 2017, Bruna Viola venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras, com "Melodias do Sertão". O disco, com a produção de Paul Ralphes e direção musical de Marcelo Amiky, é composto por 14 músicas, entre elas “Sistema da bruta”, “Tô fazendo falta” e “Moda da pinga (marvada pinga)”. A dupla César Menotti e Fabiano também participou da gravação do DVD da cantora, em março de 2016.