Foragido da Cadeia de Alta Floresta morre após troca de tiros com a polícia de Colíder

E ainda ontem (28), próximo da residência do foragido, o Delegado Eugênio, fez a apreensão de nove pessoas, e drogas, onde o morador da casa, ex-detendo, segundo investigações, normalmente tem realizado festas, regadas a bebidas alcoólicas e drogas. E havia, denuncia que o foragido, estaria participando das festas na casa, e de outras festas, que com frequência ocorriam lá, e na tarde de ontem, ele conseguiu escapar pulando o muro.





Já por volta das 15h23min de hoje (29), na continuação das investigações os policiais receberam informações, que o paradeiro de Igor, seria numa casa na Avenida Cláudio Birtche, casa de Nº 245, no bairro Cidade Alta em Colíder, onde os investigadores e contando com o apoio da PM, fizeram o cerco na casa, e na tentativa de prender o fugitivo, o mesmo, mais uma vez empreendeu fuga, pulando o muro da casa e correndo para a rua, que dá acesso à Rua Mogno, e segundo os policiais durante a fuga, o mesmo reagiu a prisão e teria disparado cerca de três tiros de revólver em direção aos policiais civis, os quais revidaram e dispararam contra o mesmo, sendo que um dos disparos acabou acertando o fugitivo Igor, na região torácica, e o mesmo ainda correu um pouco e acabou caindo no meio da Rua dos Mognos.





Desde de sua casa ate o local, que caiu foi percorrido cerca de 200ms, e enquanto corria o foragido disparava contra os investigadores, após ele ter sido alvejado, a equipe da PM, que dava apoio aos investigadores neste incursão, acabaram fazendo o socorro para o mesmo, encaminhando-o, até o Hospital Regional de Colíder, aonde ele foi atendido pelos médicos de plantão, que prestaram todo socorro necessário a agora, vitima Igor, o qual acabou não resistindo ao ferimento e veio a falecer minutos depois de sua entrada na unidade de saúde.





O Delegado Drº Eugenio, solicitou a perícia da POLITEC da cidade de Sinop, onde o perito Deusimar Rosa, esteve no local, fazendo o local do crime, e recolhendo materiais para ser analisados e realizar os procedimentos necessários, que o caso requer. O corpo da vitima, será encaminhado na manha desta quinta-feira (30) até o IML, para ser feito o exame de necropsia e em seguida, será trazido para Colíder, para ser velado pela sua família.





O Delegado Drº Eugênio, deu uma entrevista para nossa equipe destacando, que o então foragido da justiça, era um elemento de alta periculosidade, e que estaria praticando roubos na zona rural de nossa cidade e cidades vizinhas, e que em companhia de seu comparsa Rafael Placido, o qual tem um grau de parentesco, estavam colocando TERROR nas pessoas, inclusive, eram suspeitos de um assalto ocorrido numa casa, aonde levaram espingardas e armas de fogo, como revolver, pistola e grande quantia de munições, depois disso, começaram a praticar assaltos, e sempre conseguia escapar do cerco dos policiais, por diversas vezes, sempre com ajuda de terceiros, que estariam envolvidos com tráfico de drogas e roubos.





Depois do foragido ter sido levado para o HRCOL, os policiais encontraram dentro da casa do mesmo, grande quantia de drogas, entre elas MACONHA e PASTA BASE DE COCAÍNA, e mais de R$ 2mil em dinheiro, mais uma pistola de calibre .22, um simulacro de revólver, dois celulares, além do revólver de calibre .38, e mais três capsulas de munições de calibre .38 intactas, e três capsulas de munições do mesmo calibre deflagradas, as quais, o mesmo teria efetuado os disparos contra os policiais durante a fuga.





Drº Eugênio, destacou, que dos dois, que vinham colocando TERROR nos moradores, somente esta foragido o Rafael Gonçalves Plácido, vulgo (Rafinha), o qual será preso nos próximos dias, pontou o Delegado. Lembrou, que Igor, ainda adolescente já estava dando trabalho para a policia, com varias passagens, e teria sido preso pela ultima vez, suspeito de assaltos.