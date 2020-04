IFMT Campus Alta Floresta realiza entrega de Álcool 70% para famílias em situação de vulnerabilidade

Nos últimos dias, servidores do IFMT Campus Alta Floresta realizaram entregas de Álcool 70% para famílias em situação de vulnerabilidade. No IFMT, existe o Programa de Incentivo à Permanência (PIP), que oferta bolsas para estudantes nas categorias de Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte. O mapeamento de famílias que estão em situação de risco está sendo realizado pela Coordenação de Assistência Estudantil do IFMT, com apoio dos demais servidores. As entregas em Alta Floresta ocorreram no TEAF, e em Paranaíta, na Biblioteca Municipal.





Cumprindo com seu papel de agente transformador e de responsabilidade social, essa ação impactou aproximadamente 200 alunos (em Alta Floresta e Paranaíta). Para a Coordenadora do Projeto, Profa. Dra. Taís Rosa, “estamos produzindo uma quantidade significativa de álcool 70%, e além de realizar doações para entidades municipais e regionais, também estamos contribuindo para a precaução nas famílias de nossos alunos que estão em situação de vulnerabilidade”, frisou a coordenadora. Diante desta ação, mais de 500 pessoas estão sendo impactadas e protegidas do Covid-19.





Diretor Geral do Campus Alta Floresta, Prof. Dr. Julio destaca a importância da participação da sociedade na prevenção desta pandemia. “É importante a sociedade se conscientizar que devemos nos prevenir. O IFMT é uma instituição que está contribuindo nesse processo e realizando ações que geram impacto social, realizando doações de Álcool 70% produzido pelo Campus para famílias carentes, e outras organizações, como Correios, Secretarias Municipais, Aldeias Indígenas, Sindicados, Delegacias de Polícia, Lar dos Idosos e diversas outras entidades”, frisou o diretor.





Este projeto está sendo desenvolvido pelo IFMT Campus Alta Floresta, com apoio da UNEMAT, SECITEC, PAMPAS – Cervejaria de Alta Floresta, Prefeitura Municipal de Paranaíta, Hospital Regional de Alta Floresta, Amazônia Extintores e Carlinhos Parafusos.





É válido destacar que o Campus Alta Floresta está com suas atividades ao público suspensas. Apesar disso, todos servidores estão trabalhando remotamente. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do e-mail: gabinete@alf.ifmt.edu.br





Fonte: Assessoria