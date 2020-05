Lutadora de MMA ‘finaliza’ tarado que mostrou pênis para mulheres e crianças

A lutadora de MMA Maria Ribeiro, 27 anos, correu atrás e conseguiu deter um tarado de 37 anos, nome não revelado, no final da tarde do último domingo (26), após o acusado colocar o pênis para fora e balançar no meio da rua, no bairro Residencial Vitória Régia, em Sinop (500 km da Capital).









De acordo com a ocorrência, a lutadora passava pela Rua dos Mognos, com sua cunhada e uma amiga, quando o tarado apareceu, por volta das 17h, cometeu o ato libidinoso constrangendo populares, entre eles diversas mulheres e crianças, e saiu correndo.





Maria correu atrás do tarado por alguns minutos depois alcançou o acusado no bairro vizinho e o imobilizou.





A Polícia Militar (PM) foi acionada e a lutadora entregou o homem aos militares.





Questionado pela PM, o tarado teria confessado ter furtado um pedaço de carne de um mercado do bairro e quando os populares o viram mexendo dentro da calça, seria para retirar o produto, porém, os populares confundiram as coisas e estavam o acusando pelo ato obsceno.





Sobre a carne do furto, o acusado disse ter perdido durante a perseguição.





Testemunhas disseram que o homem estava mentindo e confirmaram a versão de Maria, sobre o ato libidinoso.





O tarado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi ouvido pelo delegado e ficou detido aguardando os procedimentos cabíveis ao caso.





Fonte: Repórter MT