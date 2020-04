Pacientes hospitalizados são medicados com cloroquina em MT; 79 recuperados

Até a manhã desta segunda-feira (20), dos 174 casos confirmados de coronavírus Covid-19 em Mato Grosso, 79 foram curados. Alguns deles se recuperaram em casa e outros, hospitalizados, foram medicadas com cloroquina conforme explicou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, em transmissão ao vivo.









O gestor pontua que o protocolo de tratamento para cada infectado é decidido pelo médico. No entanto admite a medicação tem sido usada nos hospitais do estado com sucesso.





“Não significa dizer que todos os recuperados passaram por uma hospitalização. Há aqueles que ficam em confinamento, mesmo com teste positivo. Aguardam a quarentena e, passados os 14 dias de quarentena, mais 3 dias sem sintomas, é considerado curado. Necessariamente ele não precisou da administração da cloroquina, mas é correto afirmar que pacientes hospitalizados em Mato Grosso fazem uso da cloroquina, desde que prescrita pelo médico”, esclareceu.





O uso da medicação ministrada em tratamento contra a malária ainda é usada em fase de teste em pacientes com coronavírus. Os resultados ainda não são conclusivos quanto a eficácia da cloroquina no combate ao Covid-19.





Outro fármaco, nitazoxanida, vendida com o nome comercial de Annita, também está sendo testado para o combate ao Covid-19.





O secretário ressaltou que, como é decisão do médico o remédio a ser usado, não tem a relação das substâncias utilizadas em Mato Grosso.





“Não é uma decisão do governo que se impõe ao profissional a melhor medicação a ser usada”, relata.