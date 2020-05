Todas as agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo a partir de segunda-feira (4). As unidades passarão a funcionar de 8h às 14h, segundo anunciou o banco neste sábado (2).





Ainda de acordo com a Caixa, desde o dia 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando neste horário.





Neste sábado, 902 agências foram abertas exclusivamente para atendimento do saque em espécie da Poupança Social. Na última semana, houve abertura de quase 800 agências no feriado de 21 de abril e no sábado (25).





O banco afirma também que contratou mais 2.000 mil vigilantes e 500 recepcionistas para orientação e atendimento ao público, além de ter realocado mais de 3.000 funcionários para ampliar as equipes nas agências.





Fonte: R7