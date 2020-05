Agricultor morre após ser atacado por abelhas

Geraldo Alves de Andrade, de 60 anos, morreu após ser atacada por um enxame de abelhas, na propriedade rural dele, localizada a cerca de 13 quilômetros do centro de Novo Horizonte do Norte, ontem, no final da tarde.





O terceiro sargento e comandante da Polícia Militar, Valdecir Laércio da Silva Informou, ao site Só Notícias, que Geraldo até tentou correr para fugir do ataque, “mas como tinha dificuldades de locomoção não conseguiu. Com isso, recebeu diversas picadas e morreu ainda no local”.





De acordo com a funerária Cristo Rei, o corpo dele está sendo velado em uma comunidade de Novo Horizonte Norte. O sepultamento está previsto para ocorrer, hoje, às 16h.





Só Notícias/Cleber Romero