Alta Floresta: Motorista será autuado por embriaguez ao volante, homicídio qualificado e está preso em hospital

Nesta segunda-feira (04), o Delegado Municipal de Alta Floresta, Vinícius Nazário falou à imprensa sobre os procedimentos relativos ao acidente que vitimou quatro pessoas na tarde de ontem, domingo (03), na rodovia MT-208, em Alta Floresta.





Conforme o delegado, o motorista da caminhonete Amarok, Valdir Siqueira Júnior, que tem 28 anos está preso em flagrante em hospital particular da cidade.





O acidente vitimou Jacinto Faquinello, de 50 anos, sua esposa, Elizandra Aparecida de Freitas, de 34 anos, o filho, João Vitor Freitas e a sobrinha Nicole Gabriele Rodrigues de Freitas. Eles estão sendo velados na funerária Nossa Senhora Aparecida e devem ser sepultados na tarde de hoje.





Conforme o delegado, o motorista da caminhonete se recusou a fazer o teste de alcoolemia, mas a médica que o atendeu relatou que o rapaz deu entrada na unidade com odor etílico. Dr. Vinicius acrescentou que ele encontra-se preso em flagrante e com escolta policial.





“Um policial está no quarto para que ele não tenha acesso a nenhuma outra pessoa a não ser o próprio advogado”, disse.





A ocorrência registrada na polícia civil é de dirigir veículo sob influência de álcool, homicídio culposo na direção de veículo e danos materiais.





“Estamos autuando ele por homicídio qualificado, porque foram quatro mortes, o fato dele ter se afastado do local do acidente também será autuado, uma vez que a namorada foi ao hospital regional e ele se internou em um hospital particular e inclusive pediu para que a polícia não fosse informada que ele estivesse naquele local, informações colhidas no hospital regional são de que deixou a namorada e disse que retornaria ao local do acidente, no entanto isso não ocorreu”, disse o Delegado.





Foi apurado que o acidente ocorreu após uma ultrapassagem considerada irregular pelo condutor da caminhonete, o local é de faixa contínua, após iniciar a ultrapassagem acabou batendo contra o veículo Sandero ocupado pelas quatro vítimas.





“No local onde ocorreu o acidente é um trecho de faixa continua, ou seja, nenhum dos dois motoristas poderia fazer uma ultrapassagem naquele local, as informações que temos até agora é que ele não tomou nenhum cuidado para fazer a ultrapassagem do caminhão e também houve a confirmação no hospital através de uma entrevista com a médica e o próprio prontuário médico que ele deu entrada no hospital com odor etílico”, disse o delegado a TV Nativa.





O delegado acrescentou que os crimes são inafiançáveis.





A POLITEC deverá apresentar laudos completos sobre o local do acidente e também a necropsia das vítimas que serão anexados ao inquérito.





Outro lado





A defesa do motorista cedeu entrevista na manhã de hoje a TV Nativa e disse ser prematuro qualquer tipo de comentário sobre o episódio, o advogado Jonavan Oliveira lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares das vítimas.





Conforme o advogado, o motorista e a namorada se deslocavam para o aniversário da avó que completava 103 anos, no município de Paranaíta.





Logo após ocorrido, o advogado que representou a família do motorista da caminhonete entrou em contato com a família das vítimas oferecendo todo apoio e suporte necessário que venha a precisar.





“Quanto a ele ter foragido local, ele não foragiu, conversei bem pouco com ele por conta do estado clínico dele, mas as primeiras informações e de que ele não foragiu do local, ele não se lembra quem socorreu ele. Antes de socorrerem ligaram para Polícia, para o Corpo de Bombeiros, porque no momento em que as pessoas socorreram já viram que as pessoas do carro estavam em óbito ou sem sinal de vida algum”, disse.





O advogado relatou em entrevista que o condutor da Amarok não quis ficar internado no hospital regional e que conforme terceiros estava transtornado e pedia para voltar na cena do acidente, devido ao quadro foi levado a um hospital particular.





O advogado de defesa negou que o motorista estivesse embriagado. “É descartada essa possibilidade, é prematura esboçar qualquer fala que ele estivesse embriagado ou não. Eu acredito que qualquer pessoa que sofra um acidente com o impacto que foi, ninguém fica com as faculdades mentais integras. Então é precipitado a forma que o delegado mencionou que ele estava alcoolizado, peço cautela que a população tenha cuidado ao tecer qualquer tipo de comentário”, pontuou.





O advogado disse que seu cliente irá colaborar com as investigações.





Com informações da TV Nativa - Daiane Carvalho e Arão Leite.