Alta Floresta: Técnica de Enfermagem morre em acidente

A técnica de enfermagem Albertina Pereira de Oliveira, 38 anos, morreu, ontem à noite, em um acidente no bairro Jardim Primavera, em Alta Floresta. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.





Testemunhas relataram que a mulher pilotava uma motocicleta (marca e modelo não informados) pelo bairro Jardim Primavera, quando atingiu o veículo de carga que estava parado. Com a pancada, piloto e moto ficaram presos no parachoque da carreta.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada e retirou a mulher das ferragens. Ela foi encaminhada para atendimento médico, com várias fraturas pelo corpo e não resistiu. As causas do acidente ainda serão apuradas.





A vítima trabalhava em um hospital particular da cidade.





Fonte: Só Notícias