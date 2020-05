Após deputado testar positivo para Coronavírus, Assembleia em Mato Grosso estuda fechamento total por 10 dias

A Assembleia Legislativa estuda um ‘lockdown’ em suas dependências por 10 dias. A possibilidade é discutida com a mesa diretora depois que alguns deputados cobraram providências em decorrência da testagem positiva do deputado Paulo Araújo (PP) para o novo Coronavírus, além de outros três servidores. De concreto, por enquanto, tem o fechamento programado para desinfecção geral nesta quarta e sexta-feira e a decisão de isolar funcionários com o vírus e quem teve contato direto com eles. É possível que ainda hoje sejam anunciadas medidas mais efetivas de combate à doença.

A suspeita de que a Covid-19 invadiu o parlamento estadual começou na semana passada, quando um ex-funcionário, frequentador assíduo do local, confirmou o exame positivo e sua companheira, funcionária da Assembleia, também. Em seguida foram realizados 200 testes em deputados e nos servidores. Além de Paulo Araújo, outros três deram positivo. Outros resultados são aguardados.

A infecção do deputado Paulo Araújo foi confirmada hoje em suas redes sociais. O parlamentar está assintomático e cumpre quarentena em casa. “Infelizmente a notícia que venho dar a vocês não são das melhores. Recebi o resultado do meu teste na noite desta terça-feira e deu positivo para a Covid-19. Embora não esteja sentindo os sintomas, informo a vocês que estou em quarentena, seguindo as recomendações médicas na certeza que isso tudo logo vai passar”, informou.

Através de nota, Paulo Araújo defendeu as medidas de distanciamento social, reforçou a importância dos cuidados com a higiene e disse que estendeu o isolamento domiciliar a toda sua equipe de assessores.

Sem citar, especificamente, o fechamento total da Assembleia, a vice-presidente da Casa, deputada Janaína Riva (MDB), que está grávida e em isolamento, elogiou a iniciativa de desinfecção do prédio, mas cobrou medidas mais drásticas.

“Cheguei a mandar algumas sugestões para que fosse feito como o TCE está fazendo, medindo a temperatura do corpo na entrada, para já identificar caso alguém esteja com febre. Mas [precisamos] tomar algumas medidas rígidas para evitarmos a disseminação do vírus. Eu ouvi atentamente o áudio do deputado Lúdio Cabral e de outros colegas que se posicionaram com a mesma preocupação”, sugeriu durante sessão on-line.