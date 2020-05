Armadilha fotográfica registra onça devorando porco em fazenda

A armadilha fotográfica remotamente ativada por um sensor de movimento flagrou uma onça devorando um porco-do-mato, numa área de mata de uma fazenda, localizada a cerca de 25 quilômetros de Sinop. As imagens foram registradas na última segunda-feira e divulgadas, esta manhã. O trabalho é feito pelo médico veterinário, Luís Fernando Sguissardi, farmacêutica Rosicler Hergesell e gestor de estoque da prefeitura, José Maria Mielnik.





José Maria contou, em entrevista, ao Só Notícias, que o objetivo é alertar para preservação da vida silvestre. "Quando achamos algum animal morto, montamos essas armadilhas. A onça devora a presa por até 3 dias. Depois disso, começa se decompor e ela abandona. Quando achamos a carcaça, colocamos as câmeras. Nessa fazenda, achamos esse porco e para melhorar o tempo de registro da onça, amarramos a carcaça no tronco da árvore. Pelo tamanho, acreditamos que seja um macho".





Ainda de acordo com Mielnik, o registro dos animais e feito somente com autorização dos proprietários das fazendas. "Usamos uma câmera de trilha. Desde 2012 fazemos esse trabalho registrando a vida silvestre. Esse é o meu hobby. Trabalho na prefeitura e nos finais de semana colocamos essas câmeras. Quanto tinha uns 20 anos, não existiam esses equipamentos e tivemos oportunidades de ver esses animais. Agora, registramos isso para mostrar para as próximas gerações".





Só Notícias/Cleber Romero (foto: Luís Fernando Sguissardi e Rosicler Hergesell)