Ator Flávio Migliaccio morre aos 85 anos

Flávio Migliaccio foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 4, em seu sítio, em Rio Bonito, no Rio de Janeiro (RJ).

O ator tinha 85 anos de idade e a causa da morte ainda é desconhecida.

Sylvio Guerra, advogado do veterano, confirmou a informação à colunista Fábia Oliveira. “Liguei para o Marcelo Migliaccio, filho de Flávio, que disse que recebeu uma ligação do caseiro dizendo que o Flavio tinha falecido. Ele está na estrada, à caminho do sítio, e ainda não sabe a causa da morte do pai”, informou ao jornal O Dia.

A polícia já foi acionada e está a caminho do sítio do ator.

Flávio Migliaccio trabalhou na TV Globo até 2019. Seu último trabalho foi na novela das 18h ‘Órfãos da Terra’, em que interpretava o Mamede Aud. O ator ficou muito conhecido pelo seu papel de Xerife na série de TV brasileira ‘Shazan, Xerife e Cia’, e pelo papel de Tio Maneco, na série exibida pela TVE.Ele também atuou em ‘Rainha da Sucata’, ‘Perigosas Peruas’, ‘A Próxima Vítima’, ‘Senhora do Destino’, ‘Passione’, e outras.