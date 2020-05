Azul já vende passagens para voos em Alta Floresta, empresa voltará a operar em 1 de julho

Embarque em Alta Floresta - Foto: Alta Notícias

Com o último voo no aeroporto de Alta Floresta realizado no dia 22 de março, a Azul linhas aéreas retornará a operar na cidade a partir do dia 1 de julho. Já é possível realizar a compra das passagens no site oficial da companhia.





A empresa suspendeu as atividades no município e em mais de 30 municípios em todo Brasil devido a crise do novo coronavírus.





Tela de vendas no site da empresa





Extremamente importante para o município, os voos ligavam Alta Floresta à Várzea Grande, zona metropolitana de Cuiabá, que por sua vez podiam ir para qualquer lugar do pais já que a capital funcionava como "hub" da Azul no Brasil.





O cancelamento dos voos causou grande prejuízo ao setor de turismo na região além de prejudicar no transporte de cargas.





Fonte: Alta Notícias