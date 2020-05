Câmeras flagram motorista que vitimou família inteira em Alta Floresta bebendo 30 minutos antes do acidente

Imagens das câmeras do sistema de segurança em uma conveniência de Alta Floresta flagraram o motorista Valdir Siqueira Júnior, vulgo Juninho Siqueira, consumindo bebida alcoólica cerca de 30 minutos antes do grave acidente na MT-208. As imagens foram exibidas no jornal Olho Vivo da TV Nativa.





Crédito : TV Nativa

Juninho, por meio de seu advogado, negou qualquer consumo de bebida ou entorpecente, porém, a versão vai contra as imagens, onde mostra o motorista consumindo ao menos 3 latas de cerveja.





Horas antes, outras imagens mostravam ele consumindo mais bebida alcoólica, só que desta vez em uma outra conveniência.





As imagens fazem parte do inquérito policial.





Valdir Siqueira Júnior, de 28 anos, recebeu alta do hospital regional, ontem, e já foi encaminhado para a cadeia.





Morreram no acidente o corretor Jacinto Faquinello, de 50 anos, sua esposa, Elizandra Aparecida de Freitas, de 34 anos, o filho, de 7 anos, e a sobrinha do casal, de 9 anos. Todos foram sepultados na última segunda-feira em Alta Floresta.





Fonte: Alta Notícias