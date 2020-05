Caminhão carregado de soja é destruído pelo fogo na BR-163

Uma carreta Ford Cargo branca, placa de Araucária/PR, carregada de soja, ficou completamente destruída após pegar fogo no início da tarde dessa quarta-feira (13) no km 733 da BR-163, em Sorriso (420 km ao norte da Capital).

O motorista conseguiu sair do veículo antes das chamas tomarem conta de toda a carreta e não teve nenhum ferimento.

A empresa de transportes dona da Ford Cargo foi comunicada e mandou outro veículo para fazer o transbordo da carga, que foi salva. Em seguida, o veículo foi removido.

De acordo com o relato do motorista, após passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) notou que o veículo estava pegando fogo. Ele parou, desceu da carreta e tentou apagar as chamas, mas como elas se espalharam rapidamente não conseguiu. Ele abandonou a carreta e pediu socorro.

As chamas se espalharam rapidamente e pouco tempo depois o caminhão estava completamente carbonizado. Foram danificados a cabine, os pneus dianteiros, parte elétrica, hidráulica e cerca de 50% da carroceria. Não foi divulgado o valor do prejuízo.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o fogo.