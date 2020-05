Campanha quer arrecadar R$ 600 mil para Hospital Regional de Alta Floresta enfrentar Coronavírus

A Câmara de Dirigentes lojistas e Rotary Alta Floresta estão promovendo a “Campanha Vamos Salvar Vidas” com objetivo de arrecadar R$ 600 mil para investir em 10 leitos masculinos e 10 femininos e na manutenção de aparelhos respiradores, que estão desativados, e o hospital regional ter maior estrutura para enfrentamento da pandemia de Coronavírus. “Neste momento de tantas informações desencontradas e de incertezas no campo da saúde e em manter ativa a nossa economia, poder contribuir em nossa estrutura hospitalar poderá salvar muitas vidas, principalmente daquelas muito próximas que um dia poderão necessitar de atendimento, essa ação de contribuir mesmo que seja pouco, somente assim iremos atingir nossas metas”, expõe a CDL.



As doações podem ser feitas pela conta: 72.704-2 agência: : 0818 Rotary Clube de Alta Floresta Centro CNPJ: 07.131.611/0001-18.



Fonte: Só Notícias