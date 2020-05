Casal e duas crianças morrem em grave acidente na MT-208 em Alta Floresta

Um grave acidente foi registrado por volta das 14h00 deste domingo (03), na rodovia MT-208, próximo ao frigorifico de Alta Floresta (sentido Alta Floresta/Paranaíta) e envolveu um Sandero, branco, com placas de Alta Floresta e uma caminhonete Amarok, preta, com placas de Alta Floresta.





O veículo Sandero era ocupado por quatro pessoas, sendo um casal e também duas crianças, um menino e uma menina.





O motorista foi identificado como Jacinto Faquinello, a esposa como Elisandra Aparecida Freitas, 34 anos e as crianças como João Vitor Freitas, 05 anos e Nicole Gabriele Rodrigues de Freitas, 10 anos.





Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, encontrou as vítimas dentro do veículo Sandero, as duas crianças no banco traseiro com sinais fracos e a mulher já sem sinais vitais.





Um grave acidente foi registrado por volta das 14h00 deste domingo (03), na rodovia MT-208, próximo ao frigorifico de Alta Floresta (sentido Alta Floresta/Paranaíta) e envolveu um Sandero, branco, com placas de Alta Floresta e uma caminhonete Amarok, preta, com placas de Alta Floresta.





O veículo Sandero era ocupado por quatro pessoas, sendo um casal e também duas crianças, um menino e uma menina.





Leita também: Campo Verde: Homem oferece doce e R$ 4 para estuprar meninas de 8 e 12 anos





O motorista foi identificado como Jacinto Faquinello, a esposa como Elisandra Aparecida Freitas, 34 anos e as crianças como João Vitor Freitas, 05 anos e Nicole Gabriele Rodrigues de Freitas, 10 anos.





Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, encontrou as vítimas dentro do veículo Sandero, as duas crianças no banco traseiro com sinais fracos e a mulher já sem sinais vitais.





Leita também: Prefeitura de Rondonópolis prorroga pagamento do IPTU





As crianças foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional juntamente com o motorista, a informação repassada pelo Corpo de Bombeiros é de que elas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.





O motorista foi encaminhado ao Hospital consciente, com fraturas nas pernas e ficou aos cuidados da equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da caminhonete foi socorrido e encaminhado a um Hospital particular de Alta Floresta por terceiros e estaria fora de perigo.





As circunstâncias em que ocorreu o acidente são apuradas.





Fonte: www.noticiaexata.com.br