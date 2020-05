Criança de dois anos desmaia após ser atacada por cachorro de grande porte

Uma criança de dois anos teve que ser internada após sofrer o ataque de um cachorro de grande porte, na quarta-feira (29), em Ipiranga do Norte (a 468 quilômetros de Cuiabá).





Segundo informações locais, a criança teria ido para o quintal do vizinho, onde foi atacado pelo animal com mordidas. Ele sofreu lesões na orelha, pescoço e rosto. A avó da criança encontrou ela desmaiada no quintal.





A criança teve que ser encaminhada para o Hospital Regional de Sorriso, onde passou por cirurgia, limpeza e sutura das lesões pela equipe da bucomaxilo.





O menino aguarda avaliação da cirurgia plástica devido a uma lesão na orelha direita e deve permanecer internado. Ainda não há previsão de alta. (Com JK Noticias)





Olhar Direto