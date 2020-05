Curada da covid-19, brasileira de 101 anos recebe alta

Uma brasileira de 101 anos recebeu alta nesta semana e é uma das pacientes mais velhas do mundo curada da covid-19.





Nair Torres Santos nasceu em 1918, mesmo ano em que a gripe espanhola atingiu o mundo e matou mais de 17 milhões de pessoas. A alta ocorreu na quarta-feira (29).





Nair ficou internada oito dias no Hospital Norte D’Or, em Cascadura, zona norte do Rio de Janeiro. Ela esteve na UTI entre os dias 21 e 26 e depois foi levada para um dos quartos do estabelecimento.





Ao receber alta, o que já se tornou praxe para os infectados pelo novo coronavírus que deixam os hospitais, Nair foi homenageada pela equipe médica. Assista ao vídeo: