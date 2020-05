Dentista fisga jaú de 70 kg em rio de Mato Grosso do Sul

Pescadora amadora, a dentista Nicele Furtado de Freitas, de 37 anos, conquistou uma façanha inusitada: ela capturou durante uma pescaria no domingo um jaú de 70 kg em Alcinópolis, a 387 km de Campo Grande. As informações são do site MS Todo Dia.





Conforme a reportagem, Nicele estava em pescaria na Fazenda do Macarrão, que é do pai dela, quando por volta das 11h sentiu a primeira fiscada, no rio Jauru. Ela usava minhoca goiana como isca. “Quem pesca jaú já sabe quando é um, mas quando ele deu a primeira cabeçada, achei que fosse pequeno”, relatou ao site.





“A hora que eu firmei no bote, senti que era um peixe grande e falei para o meu amigo, solta o barco porque é grande. Ai fomos até uma prainha, onde eu desci”, disse. Foram cerca de 20 minutos de luta, que envolveu ajuda de um amigo. O exemplar de Jaú foi arrastado até a margem e retirado d’água com as mãos. “Vimos que tinha 1,60 e 70 quilos, e estava fora da medida, ai soltamos de volta”, pontuou.





Se é conversa de pescador, nunca vamos saber. Mas Nicele relatou, ainda, que na última segunda-feira (28) voltou ao mesmo lugar e que teria fisgado um exemplar ainda maior, a ponto da vara de pesca quebrar. “Acredito que ontem pesquei a fêmea e hoje era o macho. Era muito grande, parecia ter pelo menos uns 80 quilos, mas conseguiu escapar”, concluiu.





Mídia Max