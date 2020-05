Em MT: Cantor pagará R$ 60 mil a filhos de trabalhador morto em fazenda

A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso reformou uma decisão de primeiro grau e condenou o cantor Amado Batista a indenizar em R$ 60 mil, por danos morais, os filhos de um funcionário que morreu vítima de acidente de trabalho em sua fazenda, em Cocalinho (a 850 km de Cuiabá).





A decisão foi publicada nesta quarta-feira (29) e atende um recurso dos três filhos da vítima. O advogado do cantor, Maurício Vieira de Carvalho, informou que o pagamento da indenização já foi efetuado.





O caso ocorreu em dezembro de 2016. O trabalhador foi atingido na cabeça por um mourão de madeira que quebrou quando ele fazia uma cerca.





No ano passado, a Vara do Trabalho de Água Boa (a 730 km da Capital) negou o pedido de indenização dos filhos após concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do trabalhador.





No recurso interposto no TRT, os três filhos argumentaram que o pai não tinha experiência na atividade que desempenhava no momento do acidente e que cumpria ordens sem que tivesse recebido equipamentos de proteção individual ou treinamento.