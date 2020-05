Empresa volta operar no aeroporto de Sinop com voo para Cuiabá

A Azul Linhas Aéreas retomou, esta manhã, suas operações no aeroporto municipal João Figueiredo. De acordo com a assessoria da Centro-Oeste Airport (COA) – concessionária que administra a unidade – a aeronave chegou em Sinop do aeroporto internacional Marechal Rondon, Cuiabá/Várzea Grande às 13h e voltou às 13h45. A retomada dos demais voos ainda não foi definida pela empresa (antes da pandemia havia três diários)





Os passageiros são monitorados na entrada do aeroporto, recebem álcool gel e obrigados a usar máscaras. Anteriormente, por conta do Coronavírus, servidores da prefeitura e bombeiros aplicaram produtos químicos de hipoclorito de cálcio com um caminhão auto bomba para desinfecção do terminal de embarque e desembarque.





De acordo com a secretaria Estadual de Saúde, em Sinop três casos são monitorados, 18 já foram recuperados e duas pessoas morreram em consequência da doença.