Equipes do IBAMA colocam fogo e destroem balsa no rio Teles Pires

Ao menos duas equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) colocaram fogo, ontem, em uma embarcação, que estava no rio Teles Pires, nas proximidades de um usina hidrelétrica, localizada na divisa do município de Apiacás (487 quilômetros de Sinop) com o estado do Pará. As informações foram confirmadas por uma fonte da Associação Indígena Kawaip Kayabi.