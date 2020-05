Ex-participante do The Voice Kids é morto a tiros

Um jovem de 15 anos foi morto na tarde desta quinta-feira (30), no bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Arthur Almeida, conhecido como Tuca Almeida, foi participante da primeira edição do The Voice Kids, em 2018, e foi assassinado a tiros por volta das 17h.





De acordo com informações da Polícia Civil, um grupo formado por seis homens encapuzados adentrou em um estabelecimento comercial, efetuando disparos de arma de fogo.





O grupo procurava, supostamente, pelo cunhado da vitima, que estava no local acompanhando o jovem e conseguiu fugir.





"Esse cunhado, pelas investigações iniciais, é um presidiário que se encontra no regime aberto por recente progressão de regime", informou a Polícia Civil em nota.





O caso seguirá sob responsabilidade da 12ª DPH, que tem o delegado Ícaro Schneider como titular. A PCPE só se pronunciará ao término da investigação, que não cessará até a devida elucidação e captura dos responsáveis.





The Voice





"Tuca" Almeida participou em 2018 do The Voice Kids. Nascido em Belo Horizonte, morava em Pernambuco desde 2014 com a família. Na ocasião, ele cantou a música "Price Tag", da cantora britânica Jessie J.





