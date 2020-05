Grupo Energisa sofre ataque cibernético e desliga sistemas por segurança

O site e outras plataformas digitais de atendimento da concessionária Energisa está fora do ar desde a última quarta-feira (29), após sofrer um ataque cibernético durante a madrugada.





A Energisa, responsável pela distribuição de energia elétrica em todo o estado, informou que já comunicou o problema às autoridades e está trabalhando com especialistas em segurança da informação para resolver o caso.





Segundo a assessoria de imprensa, os sistemas de operações não foram atingidos, o fornecimento de energia está preservado.





Por medida de segurança, alguns sistemas foram desligados. O aplicativo de celular ' Energisa On', que dá acesso a alguns serviços, e o site oficial da empresa continuam indisponíveis.





A Energisa acionou um plano de contingência para preservar o atendimento de solicitações emergenciais através do call center, pelo número 0800 64 64 196 ou pela atendente virtual no whatsapp através do número: (65) 99999-7974.





