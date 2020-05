Idoso de 89 anos morre de COVID-19 a caminho da UTI em Mato Grosso

Um morador da área rural do Vale do São Domingos (491 km a Oeste da Capital) morreu vítima de covid-19 na quarta-feira (6). A vítima tinha 89 anos e foi internada na cidade e encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Cuiabá, mas faleceu no caminho. Com essa confirmação, o número de mortes pelo novo coronavírus sobe para 15 em Mato Grosso.





A secretária de saúde do município, Ana Carolina Ferrari Toledo, confirmou o óbito, mas não ofereceu detalhes sobre o paciente como as comorbidades e o tempo que passou internado. As informações ainda estão sendo levantadas.





“Ele estava indo para Cuiabá, mas não resistiu e morreu no caminho. Além dele temos outro paciente, de 75 anos, que está em quarentena”, informou a secretária..





Números de Mato Grosso





O último boletim epidemiológico apontou 1,1 mil casos de SRAG e 420 confirmados para covid-19. Do total de infectados pelo coronavírus, 37 estão hospitalizados e 26 em UTIs do estado.