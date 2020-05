Juíza interna por até três anos menor acusado de matar menina de 13 anos que estava grávida

A juíza Daiene Vaz Carvalho Goulart, da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso (399 km de Cuiabá), julgou procedente representação ofertada contra o menor M.H.K.M., acusado dos atos infracionais análogos aos delitos de estupro de vulnerável, homicídio qualificado e aborto sem consentimento da gestante, em concurso material de condutas. O adolescente era investigado pela morte de Anna Luiza Nunes do Carmo, 13 anos.



A magistrada aplicou ao menor medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, porém, restrita ao prazo máximo permitido por lei de três anos. A cada seis meses deverá ser realizado exame psicossocial para verificar a necessidade ou não da manutenção da medida. A sentença foi proferida na sexta-feira (15).



O laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) confirmou que Anna Luiza Nunes estava grávida quando foi morta pelo adolescente de 15 anos. O acusado teria matado a companheira com temor de que o nascimento do bebê acabasse com outro relacionamento.



A Polícia Militar encontrou o corpo de Anna Luiza no bairro Jardim Itália, em Sorriso, na madrugada do dia 2 de abril. Ela estava desaparecida desde 31 de março. M.H.K.M. contou ter matado a vítima com um golpe de mata-leão e depois arremessado um tijolo nela, além de dar vários golpes com um pedaço de madeira.





Fonte: Olhar Direto