Ladrão cai de muro durante fuga e tem traumatismo craniano

Um ladrão, com a identidade não revelada, teve um traumatismo craniano após cair de um muro em meio a fuga de Policiais na madrugada desta segunda em Sorriso.





Segundo as informações, o rapaz tentava arrombar uma residência no centro da cidade. Ele estaria empossado de uma faca quando percebeu a aproximação da viatura fugiu do local.





Ao abrir fuga, o homem tentou pular o muro de uma casa, mais caiu e bateu a cabeça no chão. Em seguida, ficou desacordado.





O Corpo de Bombeiros foi acionada para ir ao local realizar o resgate do criminoso. O rapaz foi encaminhado para uma unidade médica, onde recebeu atendimento. Segundo os médicos, ele sofreu traumatismo craniano e deve ficar em observação por alguns dias.