Mãe de 73 anos e filha de 56 testam positivo para coronavírus em Alta Floresta, casos chegam a 12

Boletim informativo relativo ao COVID-19 divulgado no final da tarde desta quinta-feira (21), pela saúde do município de Alta Floresta aponta para a confirmação de mais dois novos caso, com isso o número total chega a 12, mas destes 4 são classificados como curados, 7 como casos leves e um como moderado.





Alta Floresta possui 154 notificações de síndromes gripais, destas 32 são classificadas como suspeitas para COVID-19, 56 são descartadas e 54 excluídas.





Os novos casos são de duas mulheres mãe e filha, uma tem 73 anos e outra de 56. A idosa de 73 anos é um dos contatos do quinto caso registrado em Alta Floresta e foi considerada como positivo epidemiológicamente, conforme a vigilância do município foi feito o teste rápido e devido aos sintomas que está apresentando bem como contatos mantidos, foi assim enquadrada.





“Por mais que nós não consideramos o teste rápido fidedigno, como ela é contato direto e pelos sintomas que ela está apresentando nós consideramos positivo, fizemos tudo isso baseados em protocolos”, disse Sidney Leal, responsável pela Vigilância Epidemiológica do município.





O segundo caso, da mulher de 56 anos, apresentou sintomas e está dentro do prazo de realizar o PCR e teste rápido, que também acusou positivo. “Ela é um dos contatos também, sendo parente desta senhora (de 73 anos), ela é filha desta senhora. É tudo contato social ligado a este quinto caso registrado em Alta Floresta”, pontuou.





Os dois novos casos estão em isolamento e monitoradas.