Massa de ar frio derrubará temperatura em Alta Floresta e região durante o fim de semana

Nos próximos dias, uma massa de ar frio de origem polar, moderada a forte, influencia parte do centro-sul do Brasil fazendo a temperatura baixar. As noites e madrugadas ficam mais frias até o fim desta semana e várias cidades brasileiras poderão registrar as menores temperatura deste ano, até agora.









De acordo com a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a frente fria deve atingir boa parte de Mato Grosso, a previsão é que a massa polar chegue em Alta Floresta entre os dias 7 e 8 de maio.





Fonte: Alta Notícias