Mato Grosso ainda tem 94% dos leitos de UTI exclusivos do coronavírus disponíveis

As medidas tomadas pelo Estado e também diversos municípios no combate ao novo coronavírus fez com que a proliferação do coronavírus fosse diferente da que se vê em outras unidades da federação. Apesar da confirmação de 344 casos e 13 mortes, Mato Grosso ainda tem 94% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos da Covid-19 disponíveis.



Mesmo com um número de internações nas UTIs do Estado tão baixas (seis pacientes, o que representa 5,8%), as autoridades reforçam o pedido para que as pessoas continuem se cuidando e evitem aglomerações. Além disto, é de suma importância o uso obrigatório de máscaras e a higienização correta das mãos.



Em Mato Grosso, os dados do último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostram que 98 dos leitos de UTIs estão disponíveis, com taxa de ocupação em 5,8%, ou seja, seis pacientes internados. O documento mostra ainda que 400 leitos clínicos estão disponíveis, com taxa de ocupação de 0,7%.



Os baixos índices colocam Mato Grosso no ranking dos estados brasileiros com menor taxa de ocupação dos leitos. Além disso, o Governo trabalha para ampliar sua estrutura para ofertar mais leitos no atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).



No final do mês de abril, o governador Mauro Mendes e o secretário estadual de Saúde Gilberto figueiredo, levaram ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado a planilha com o número de leitos para o atendimento de pacientes com a Covid-19.



Consta na relação que serão 1.273, entre enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para os pacientes com coronavírus. Destes, 326 são leitos de UTI. Todos para prestar atendimento exclusivo para os pacientes diagnosticados com Covid-19.



No Hospital Estadual Santa Casa, dos 30 leitos de UTI, apenas dois estão sendo utilizados, o que corresponde a 6%. A baixa ocupação também é registrada na enfermaria, que tem oito pacientes com suspeita de coronavírus e aguardam o resultado dos exames.



O balanço mensal dos atendimentos realizado no hospital mostrou que, durante o mês do abril, 35 pessoas receberam algum tipo atendimento; exames, consultas, coleta de material para exame de coronavírus e tratamento na ala destinada para o enfrentamento da Covid-19.



Para receber os pacientes para tratamento da Covid-19, o Hospital Estadual Santa Casa passou por uma readequação estrutural que foi finalizada na segunda quinzena do mês de abril. A unidade dispõe de 147 leitos exclusivos para o tratamento de pessoas infectadas, sendo 30 de UTI e 110 de enfermarias.



A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta segunda-feira (04.05), 344 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso e 13 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. A última morte foi notificada pelo município de Sinop, mas envolveu um morador de Nova Mutum.



Os casos confirmados estão em Cuiabá (145), Rondonópolis (50), Sinop (20), Várzea Grande (17), Cáceres (10), Tangará da Serra (10), Primavera do Leste (9), Mirassol D’Oeste (8), Jaciara (9), Lucas do Rio Verde (8), São José dos Quatro Marcos (6), Nova Mutum (5), Barra do Garças (4), Ipiranga do Norte (3), Confresa (4), Rio Branco (2), Querência (2), Poconé (2), Peixoto de Azevedo (3), Jangada (2), Curvelândia (2), Canarana (2), Aripuanã (2), Alta Floresta (2), Vila Bela da Santíssima Trindade (1), União do Sul (1), Poxoréu (1), Pontes e Lacerda (1), Pontal do Araguaia (1), Nova Monte Verde (1), Lambari D’Oeste (1), Conquista D’oeste (1), Campo Novo do Parecis (1) e residentes de outros Estados (8).

