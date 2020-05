Menor tomba caminhão boiadeiro, mata dezenas de cabeças de gado e fica em estado grave

Um adolescente de 15 anos, que conduzia um caminhão boiadeiro carregado de animais, durante a noite da última terça-feira (28), ficou gravemente ferido após perder o controle da direção, sair da pista e tombar o veículo no km 116 (BR-158), próximo à Vila Veranópolis, a 25 km de Confresa (1.160 km da Capital). O gado ficou espalhado na pista. Várias cabeças estavam mortas. Outras andavam pela BR.





Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local para prestar socorro à vítima, com a informação de que o adolescente estava preso às ferragens.





No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, o menor estava à margem da pista, fora do caminhão, após se arrastar pelo asfalto, onde recebeu os primeiros socorros, foi imobilizado, devido às suspeitas de fratura no fêmur, membros superiores e escoriações pelo rosto, e foi encaminhado ao hospital municipal.





Até a publicação desta reportagem ainda não havia informações sobre o motivo de o menor estar conduzindo o veículo nem o que causou o acidente.





A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, que investiga a responsabilidade dos responsáveis pelo adolescente sobre o crime.





Fonte: Repórter MT