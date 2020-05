Motorista envolvido em acidente com 4 mortes em Alta Floresta tem alta e vai para cadeia

O delegado da Polícia Civil de Alta Floresta, Vinícius de Assis Nazário, confirmou, ao site Só Notícias, que Valdir Siqueira Júnior, de 28 anos, recebeu alta do hospital regional, ontem, e já foi encaminhado para a cadeia. Ele é o motorista da caminhonete VW Amarok envolvida em um acidente, no último domingo, com quatro mortos na MT-208 e que dirigia “sob influência de álcool”.

Nazário explicou que Valdir Siqueira foi preso em flagrante e ficou sobe escolta policial durante internação no hospital. “Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas a médica que o atendeu relatou que ele deu entrada com odor etílico. Estamos autuando ele por homicídio doloso, com dolo eventual, com quatro mortos, embriaguez ao volante e por se afastar do local do acidente para evitar responsabilização criminal”, explicou, anteriormente, o delegado, acrescentando que os crimes são inafiançáveis.

A versão que o delegado apontou é que após uma ultrapassagem feita por Valdir que “foi tentar passar um caminhão e não viu o outro motorista, mas fez a ultrapassagem em um local proibido, que é uma dupla faixa contínua. Não poderia ter feito naquele local e, quando iniciou, o Sandero que estava na mão correta, colidiu com a caminhonete”, detalhou o delegado. “Estavam ele e a namorada no veículo, sendo que ela teve as pernas quebradas e ele praticamente não se feriu. Depois da colisão alguém os socorreu, sendo a mulher levada ao hospital regional e ele se internou em uma unidade hospitalar privada da cidade”, acrescentou o delegado.



Morreram no acidente o corretor Jacinto Faquinello, de 50 anos, sua esposa, Elizandra Aparecida de Freitas, de 34 anos, o filho, de 7 anos, e a sobrinha do casal, de 9 anos. Todos foram sepultados na última segunda-feira em Alta Floresta.

Outro lado

A reportagem ainda não conseguiu contato com a defesa de Valdir Siqueira Júnior.