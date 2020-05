Notificações de casos de dengue cresceram quase 700% em Colíder em 2020

A Vigilância Sanitária alerta a população de Colíder para a prevenção e controle do mosquito transmissor da dengue.



De acordo com o coordenador Rogério Nunes Silva, até o momento foram notificados 216 casos de dengue em Colíder em 2020. Porém apenas 10 casos foram comprovados positivos laboratoriamente.



Ele destaca que nem todo caso notificado é positivo.



"Tivemos três casos mais graves com internação no Regional. Não tivemos nenhum caso hemorrágico nessas 18 semanas", disse ele.



Segundo Rogério, em relação ao mesmo período do ano passado, os casos cresceram 697%. Foram confirmados ainda dois casos de Zika vírus. As gestantes precisam ter um cuidado maior, usar repelente várias vezes ao dia.



A boa notícia é que com a proximidade do final do período chuvoso, nas últimas quatro semanas o número de notificações vem caindo, segundo Rogério.



As ações desenvolvidas no município para o controle da dengue se pautaram dentro das orientações do Ministério da Saúde. Mesmo no período de pandemia, as agentes mantiveram as visitas nas residências e todos os casos considerados positivos receberam a pulverização de veneno e os casos com sintomas tiveram tratamento médico oportuno para não evoluir para a forma grave da doença.



"Realizamos a campanha Abril contra a dengue, com mutirão para retirada de entulhos que possam acumular água e fizemos o trabalho de conscientização da população nos meios de comunicação" assinalou Rogério.



O município de Colíder também adquiriu testes rápidos para dengue, Zika e chikungunya para ter uma resposta mais rápida laboratorial.

Fonte: Angela Fogaça/Nortão Online - Foto: Reprodução