Novo Decreto estipula toque de recolher a partir das 21h00min em Alta Floresta

DECRETO N.° 096/2020

"DISPÕE SOBRE O TOQUE DE RECOLHER DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA COMO MEDIDA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO DO CONTÁGIO PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS DISPOSIÇÕES."

ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o aumento de casos por COVID-19 no Município de Alta Floresta;

Considerando que o Município de Alta Floresta foi considerado como de Transmissão Local pela Secretaria de Estado de Saúde e, aguarda respostas quanto à Transmissão Comunitária;

Considerando que após a flexibilização das medidas de prevenção do COVID-19 houve um aumento alarmante de casos;

Considerando a necessidade de aumento das restrições na busca do enfrentamento do COVID-19:

DECRETA:

Art. 1°. - Fica estipulado loque de recolher a partir das 21h. devendo todos os cidadãos portarem seus documentos pessoais no caso de abordagem após esse horário e apresentarem justificativas nos casos excepcionais,

Parágrafo Único. Os estabelecimentos gastronômicos que realizarem atendimento delivery, excetuam-se do horário acima estipulado. Contudo, também deverão estar portando documentos pessoais e apresentar justificativa no caso de abordagem (sugestão: estar uniformizado, portando CTPS, estar com veículo identificado de delivery).

Art. 2". - O presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no Diário Oficial do TCE-MT.