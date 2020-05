Onze servidores do Sistema Penitenciário de MT foram diagnosticados com Covid-19, seis em Alta Floresta

Onze servidores do Sistema Penitenciário em Mato Grosso foram confirmados como positivos para COVID-19.





Os casos estão distribuídos na Penitenciária central com um caso, 6 em Alta Floresta (sendo 3 recuperados), 2 em Peixoto de Azevedo, 1 em Pontes e Lacerda, 1 do SOE (já recuperado).





São 39 casos descartados, 34 afastamentos por suspeita (aguardam resultados), e nenhum óbito. Todos os casos não houve necessidade de internação e os que ainda estão com o coronavírus, cumprem isolamento domiciliar.





Casos confirmados e suspeitos





Todas as pessoas que estão com suspeita ou casos confirmados com COVID-19, seja servidores públicos ou não, que estejam com sintomas leves da doença, estão cumprindo a quarentena em isolamento domiciliar.





A Sesp segue os protocolos estabelecidos pelos organismos de saúde quanto a quarentena e isolamento, assim faz a orientação para seus servidores, como os demais profissionais do Executivo do Estado, inclusive os da saúde.





A Sesp reitera ainda que essas medidas de prevenção precisam ser seguidas por todos os profissionais também fora do ambiente de trabalho, ou seja, em suas casas, ou ambientes externos como supermercados, farmácias, etc., além de manter o distanciamento social, a rotina de higienização das mãos e uso de máscaras.





A Administração Penitenciária encaminhou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para as 52 unidades penais, que foram adquiridos com recursos do Poder Judiciário, via Conselho da Comunidade da Vara de Execução Penal, e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).





A Secretaria tem orientado os servidores a manterem as medidas de segurança também fora do trabalho, pois não é possível mapear onde e quando a pessoa contraiu o vírus.





O RH da Sesp também tem recebido denúncias de que servidores da Segurança Pública não têm cumprido as regras de isolamento social fora do expediente.





Fonte: Assessoria