PM prende quatro e apreende 78 kg de pescado irregular no rio Teles Pires

A Polícia Militar prendeu quatro homens, sendo um com 48, dois suspeitos com 55, e um com 62 anos, com 78 kg de pescado irregular, na MT-206, no domingo (03.05), na região de Paranaíta. Varas, molinetes, carretilhas e outros apetrechos de pesca foram apreendidos com os suspeitos que pescavam no Rio Teles Pires.





Os policiais receberam uma denúncia de que havia 13 veículos estacionados as margens do Rio Teles Pires praticando pesca predatória. O comunicante informou a polícia que os pescadores estavam retornando o município de Paranaíta e Alta Floresta.





Durante barreira policial em torno da MT-206, a polícia identificou o veículo Fiat e localizou uma caixa térmica com pescado irregular e apetrechos de pesca. O condutor assumiu que estava pescando no Rio Teles Pires com molinete e que dividiram os peixes entre ele e outros suspeitos que vinham logo atrás em um carro Jeep.





Os policiais localizaram o veículo com pescado, apontado pelo suspeito. As duas apreensões totalizaram cerca de 78 kg de pescado das espécies Piau, Corvina e Tucunaré. Todos os suspeitos foram detidos por crime contra a fauna e pesca predatória.

