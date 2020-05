Polícia Civil entrega fuzis e submetralhadoras para delegacias de 13 regionais do estado, incluindo Alta Floresta

A Diretoria-Geral da Polícia Civil realizou, na tarde de ontem terça-feira (05.05), a entrega de 45 armas entre fuzis e submetralhadoras, que foram distribuídos para Delegacias Regionais de todo estado. O armamento que antes era utilizado pela Gerência de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil, foi devolvido à instituição para ser utilizado em outras unidades.



A devolução dos fuzis e submetralhadoras foi possível após o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Ministério Público Estadual (MPE), por meio do promotor Mauro Zaque, da 11ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Capital, que destinou R$ 200 mil à Polícia Civil para a compra de 27 fuzis T4 calibre 556 da marca Taurus, que serão utilizados pela GOE.



No total, são 45 armas, sendo oito fuzis 5,56 mm e 37 submetralhadoras que foram distribuídas para outras unidades da Polícia Civil. As armas devolvidas foram destinadas a delegacias das Regionais de Cuiabá, Várzea Grande, Alta Floresta, Cáceres, Guarantã do Norte, Juína, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Vila Rica e para algumas unidades da Diretoria de Atividades Especiais.



Na terça-feira (05), o delegado-geral, Mário Dermeval Aravechia de Resende, realizou a entrega de 27 delas, para delegados e representantes das Delegacias Regionais do interior do estado e da região metropolitana, no auditório da Diretoria-Geral da Polícia Civil. As outras 18 armas foram entregues em data anterior para as unidades beneficiadas.



De acordo com Mário Resende, a renovação bélica da instituição, através da compra das novas armas e a redistribuição do armamento de alto padrão para outras unidades da Polícia Civil, foi possível graças o desenvolvimento de projetos bem elaborados que mostram as necessidades dos policiais.



“É uma entrega simbólica que fazemos questão de registrar, para demonstrar a força da Polícia Civil, que mesmo diante de todas as dificuldades têm buscado adquirir armas de qualidade para instituição. Com a aquisição dos novos fuzis, que atenderão perfeitamente os trabalhos da GOE, foi possível fazer a redistribuição dessas armas que estavam subutilizadas pela unidade. São armas novas, algumas delas que nunca foram utilizadas”, disse o delegado-geral.



Assim como as delegacias de 13 regionais do estado, a redistribuição do armamento beneficiou outras unidades da Diretoria de Atividades Especiais (DAE) - da qual a GOE faz parte - como a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e Gerência Estadual de Polinter e Capturas, que também foram contempladas com novas armas.



O diretor da DAE, Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, destacou o desempenho do delegado da GOE, Ramiro Mathias Queiroz, junto à diretoria da Polícia Civil, que resultou na aquisição do novo armamento, assim como na devolução das armas e distribuição para outras unidades da instituição.



“É preciso enaltecer o trabalho do gestor da GOE que demonstrou liderança e visão, conseguindo através de um projeto bem elaborado realizado junto a Diretoria da Polícia Civil, mostrar ao Ministério Público, a necessidade da unidade de trocar suas armas para melhor capacidade operacional dos seus operadores”, disse o diretor.