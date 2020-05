Prefeitura de Nova Monte Verde lança edital do Concurso Público com 29 vagas e salários de até R$ 13.669,35

A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, lançou nesta quinta-feira (30/04) o edital de Concurso Público Nº 001/2020, que busca atender demandas de profissionais no âmbito do poder executivo municipal. Para isso, foram disponibilizadas 29 vagas, entre ensino fundamental e superior, com remuneração que varia de R$ 1.250,10 a R$ 13.669,35.

As inscrições tem início a partir do dia 13 de maio (a partir das 00h01min) e se encerram no dia 01 de junho (até às 23:59h00min), devem ser realizadas via internet no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br . Lembrando que não haverá inscrições na forma presencial e a inscrição via Internet só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por meio de boleto bancário até a data do vencimento.