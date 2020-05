Produtora realiza sonho de ter trator cor de rosa

A produtora rural e engenheira agrônoma de Minas Gerais, Amanda Fernandes Pereira, sempre foi apaixonada por tratores desde pequena.

Segundo Amanda, produtora de café, no município de Indianópolis, Minas Gerais, na região metropolitana de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a inspiração veio quando ela assistiu a um vídeo nas redes sociais de uma produtora do Rio Grande do Sul, recebendo um trator na cor rosa. Em seguida ela falou para o pai, Seu Irone, que quando fosse comprar outro trator, ela queria que fosse da mesma cor da produtora gaúcha. Amanda diz que o trabalho na lavoura foi aumentando e precisaram comprar outro trator. “Foi a deixa. Olhei pro pai e disse, vai ser rosa”! A família Alves Pereira já possui um trator U60 da marca LS Tractor e por gostarem muito foram comprar outro. “A concessionária foi muito sensível e atendeu ao meu pedido, agora a frota de tratores rosas tem mais um companheiro”, disse a cafeicultura.

Amanda é formada em agronomia e conforme diz trabalha na lavoura há muito tempo, fazendo todo e qualquer tipo de serviço que tem que ser feito. A produtora também atua na compra de insumos e na orientação agronômica do cafezal. “Esse trator foi comprado principalmente para arrastar a máquina de colher café, mas também irá fazer outras atividades como pulverização, serviços com a trincha, esqueletamento, etc”, diz ela. A produtora complementa que optaram novamente pela marca LS Tractor por diversos motivos. “Além de ser um trator bastante econômico, ele ainda consegue exercer todas as atividades que a lavoura cafeeira demanda um trator compacto, forte, extremamente confortável, com uma cabine fantástica, é bom de trabalho mesmo”! finaliza Amanda. produtora de café, no município de Indianópolis, Minas Gerais