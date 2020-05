Raul Gil é internado em UTI de hospital, em São Paulo

O apresentador Raul Gil foi internado, neste sábado (2), na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada por Raulzinho, filho do comunicador, no programa Cidade Alerta, da Record TV.





Ao R7, Raulzinho esclareceu o motivo da internação do apresentador. "Ele teve um hemotorax por perfuração da costela devido ao acidente doméstico que sofreu no domingo de Páscoa. Ele passou mal. Fizeram radiografia e viram que ele estava com sangue no pulmão esquerdo. Fizeram uma drenagem. Tiraram mais de dois litros. Fizeram todo o procedimento e o levaram para UTI . Lá, ele ficou desacordado até hoje de manhã. Hoje, ele já acordou bem. Já está melhorando. Está consciente e até perguntando da audiência do programa dele. Graças a Deus só foi mais um susto. Saiu bem dessa aí de novo", afirmou Raulzinho que trabalha com o pai.





Há cerca de duas semanas, o apresentador do SBT havia sofrido um acidente doméstico - se desequilibrou e caiu de uma escada - durante o feriado da Páscoa. Por isso, foi encaminhado às pressas para o hospital. Mas já tinha recebido alta, retornado para casa e agradecido aos fãs pelo carinho.





Fonte: R7