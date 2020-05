"Saidinha de banco" é registrada em Alta Floresta e rapaz tem R$ 2 mil roubados

Um roubo na modalidade “saidinha de banco” foi registrado por volta das 13h10 de hoje, segunda-feira (11), no estacionamento de uma agência bancária localizada em frente à igreja matriz de Alta Floresta.





A vítima, um rapaz com idade não informada, procurou a Central de Operações para o registro do caso, de acordo com versão apresentada, ele chegou ao banco por volta das 13h00, realizou um saque no valor de R$ 2.000,00 e retornou para o seu automóvel.





Ao se aproximar do carro percebeu que o alerta estava acionado e que havia alguém dentro do veículo, com camiseta branca e shorts verde. O suspeito teria apontado uma arma e ordenado para que a vítima entrasse no automóvel.





O suspeito ainda teria dito que não queria roubar carro ou celular, mas apenas levar o dinheiro.





A vítima foi obrigada então a seguir para uma estrada nas imediações do aeroporto de Alta Floresta, após passar por um quebra-molas recebeu ordem de parada.





No local havia outro suspeito em uma moto, Fan, preta o aguardando, o suspeito desceu do carro e subiu na moto, foragindo em seguida sentido Associação do Banco do Brasil.





As viaturas de serviço foram informadas sobre o roubo e efetuaram diligências, mas não encontraram os suspeitos.





A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que deverá investigar o caso.