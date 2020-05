SES é notificada sobre 13ª morte por Covid-19 em MT, paciente era residente de Nova Mutum

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) foi informada, no final da tarde deste domingo (03.05), sobre mais uma morte por Covid-19 em Mato Grosso – sendo este o 13° óbito no Estado. A morte foi registrada pelo município de Sinop, mas o paciente era residente de Nova Mutum, que conforme o último Boletim Epidemiológico do Estado, possui 05 casos confirmados de coronavírus.



Esse é o primeiro óbito registrado no município. De acordo com os Boletins da SES, as outras mortes causadas em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso envolveram residentes dos municípios de Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Aripuanã, Rondonópolis, Mirassol D’ Oeste, Barra do Garças, Sinop e do Rio de Janeiro, que estava em Mato Grosso.



As informações oficiais sobre o óbito constarão no Boletim Informativo desta segunda-feira (04).