Temporada 2019/2020 do NBB é cancelada

Por Rodrigo Ricardo - Repórter da Rádio Nacional - Rio de Janeiro





Cestas, enterradas e o quique da bola laranja do basquete não acontecerão mais profissionalmente este ano. Reunidos por videoconferência, as 16 equipes que participam do NBB (Novo Basquete Brasil) concordaram em cancelar a temporada 2019/2020. A decisão da assembleia desta última segunda (4) foi tomada por unanimidade. O motivo são os riscos de contaminação dos profissionais envolvidos na competição pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).





“Nós fomos até o estouro do cronômetro. É triste ter que encerrar a temporada e não queríamos isso, mas saímos dessa experiência convictos de que fizemos tudo o que foi possível”, afirmou o presidente interino da LNB (Liga Nacional de Basquete), Nilo Guimarães.





Segundo Diego Gadelha, diretor médico da Unifacisa e um dos líderes médicos do grupo multidisciplinar da LNB, se o país estivesse mais avançado em relação à pandemia, o retorno do NBB poderia acontecer: “O relatório realizado pela equipe multidisciplinar foi muito bem preparado e teria viabilidade para execução. Porém, nesse momento, o Brasil ainda não apresentou evoluções e não é possível seguir com o processo agora”.





Desde o dia 13 de março, quando a LNB tomou as primeiras providências em relação à disseminação do covid-19 no Brasil, todas as semanas foram marcadas por constantes reuniões com os diversos envolvidos com o NBB.





Outra decisão tomada pelos clubes na assembleia geral é que a classificação final da fase regular da temporada 2019/2020 do NBB será mantida para definir, somente, quais equipes representarão o Brasil nas competições internacionais na próxima temporada.





Na próxima terça (5), às 16h, o presidente da LNB, Nilo Guimarães, e alguns dirigentes da entidade farão uma apresentação ao vivo pelos perfis oficiais do NBB nas redes sociais para explicar com mais detalhes como foi todo o processo de criação do projeto de retomada da competição, e como foi tomada a decisão de cancelar a temporada.