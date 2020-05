Transmissão do novo coronavírus já acontece de forma comunitária em Alta Floresta aponta enfermeiro

A transmissão do novo coronavírus (Covid-19) já acontece de forma comunitária em Alta Floresta, na prática qualquer pessoa está sujeita a contrair a Sar-Cov-2 no próprio município, não mais apenas aqueles que viajaram para o exterior ou outros estados com altos índices de confirmação. A informação foi repassada pelo Enfermeiro e funcionário da Secretaria Municipal de Saúde Sidney Leal, durante entrevista para o repórter Abrahão Lincoln Leite, da Rádio Progresso.





Segundo o enfermeiro, a pessoa de 24 anos diagnosticada com o novo coronavírus em Alta Floresta começou a apresentar sintomas no dia 27 de Abril, ou seja um período muito longo para ser caracterizado que ele tenha se infectado em Sinop.





"Estamos terminando a investigação e provavelmente vai ser considerada uma transmissão comunitária em Alta Floresta mesmo, era questão de tempo para pessoas apresentarem sintomas e a gente conseguir localizar as pessoas" afirmou Sidney.



O enfermeiro afirmou que as pessoas com quem a pessoa contaminada teve contato estão sendo monitoradas, inclusive o mesmo teria se reunido com um grupo de pessoas para o uso de Narguilé.

Sidney reforçou para que as pessoas e empresas tomem os devidos cuidados como utilizar máscaras e oferecer álcool 70% para os clientes. Segundo ele, a pressão para reabertura do comércio foi enorme e que se medidas não forem tomadas, os comércios terão que fechar de qualquer forma, inclusive por motivos de contaminações.





Fonte: Alta Notícias