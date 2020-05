Tropas do Exército apreendem madeiras ilegais e entorpecentes em operação na região Norte de MT

Em apenas quatro dias de operação no estado de Mato Grosso, tropas do Exército Brasileiro apreenderam 206 quilos de pasta-base de cocaína e cerca de 405, 7 m³ de madeira. Juntos, os produtos somam mais de 100 milhões de reais.





Os números são relativos às ações de 15 a 18 de maio, na região norte do estado. Ao todo, cerca de 500 militares da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada estão sendo empregados na região, em apoio aos órgãos de controle ambiental e de segurança pública.





As ações fazem parte da Operação Verde Brasil 2, que iniciou em 11 de maio, após determinação presidencial para emprego das Forças Armadas em Garantia da Lei e da Ordem (GLO), na área da Amazônia Legal. Ações preventivas e repressivas têm sido realizadas pelos militares do Exército Brasileiro em apoio aos órgãos ambientais e de segurança pública. Delitos como o desmatamento ilegal e focos de incêndio estão na mira das tropas. A operação ocorrerá até o dia 10 de junho do corrente ano.





Nesse contexto, a Força Terrestre tem atuado nos três Comandos Conjuntos ativados: Comando Conjunto Príncipe da Beira, empregado na área englobada pelos estados do Acre, Rondônia e sul do estado do Amazonas, Comando Conjunto Barão de Melgaço, que atua em Mato Grosso e o Comando Conjunto Marechal Soares de Andrea, que atua no Pará.





