17º Leilão virtual “Direito de Viver” arrecada mais de R$ 1,4 milhão

Foi realizada ontem, domingo (28), de forma virtual, a 17ª Edição do Leilão “Direito de Viver”, que tem por objetivo arrecadar recursos para o Hospital do Amor, o Hospital de Câncer de Barretos-SP.





Ao todo de acordo com os organizadores foram 722 animais leiloados, o leilão foi transmitido pelo Agro Canal, em parceria com Ricardo Nicolau Leilões. Além de Alta Floresta, Paranaíta também esteve unida no leilão.

O leilão resultou na arrecadação de R$ 1.418.594,00.

Carreta Definitiva em Alta Floresta

No mês de maio, a Comitiva do Bem que realiza o leilão em Alta Floresta, recebeu a confirmação da destinação de uma carreta do Hospital do Amor definitiva para o município, realizando exames de prevenção e também pequenos procedimentos.

A previsão é de que a carreta chegue a Alta Floresta no segundo semestre, atendendo assim a população da região. Além de Alta Floresta, Sinop também terá uma carreta do hospital disponibilizada definitivamente.