180 crianças foram contaminadas com o novo Coronavirus em Mato Grosso, três morreram

Três crianças, entre zero e onze anos, morreram com Covid-19 em Mato Grosso. Esta informação está no relatório de monitoramento do Novo Coronavirus no estado, divulgado ontem (16) a noite pela Secretaria Estadual de Saúde.

Este foi o centésimo relatório divulgado pela SES. Ao todo 6.877 pessoas foram contaminadas pelo vírus, 2.401 estão curadas e o restante segue com os tratamentos em casa, ou internadas em hospitais públicos ou particulares.

Dentre as quase sete mil pessoas, 181 são crianças entre zero e onze anos, três morreram. Uma delas um Bebê de oito meses, indígena, de Alto Boa Vista.

Em Querencia, outro bebê indígena morreu com a Covid-19. Ele tinha dois meses e chegou a ser transferido para uma UTI (Unidade de Tratamento intensivo) em Cuiabá, mas não resistiu. O avô dele e o tio apresentam sintomas da doença.

A terceira vítima da Covid em Mato Grosso com meses de 11 anos e um garoto de Sinop. Ele tinha quatro anos quando apresentou os sintomas, foi internado e morreu. Ele tinha Asma e Broncodisplasia.

Além das 181 crianças contaminadas, outros 363 adolescentes, com idades entre 12 e 20 anos, foram diagnosticados com a Covid-19 em Mato Grosso. Duas meninas, com 17 e 19 morreram, ambas com históricos de programas de Saúde.